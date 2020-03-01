«Бостон» без труда разобрался с «Айлендерс»

01.03.2020, 0:43, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Нью-Йорке. "Нью-Йорк Айлендерс" принимал лидера Восточной конференции "Бостон Брюинз" и проиграл 0:4.

"Островитяне" ничего не смогли противопоставить гостям. "Брюинз" забросили две шайбы в первом периоде, две – в третьем. В итоге убедительная победа "Бостона" 4:0. Один гол на счету лидера бомбардирской гонки Давида Пастрняка.

Ворота "Айлендерс" защищал Семен Варламов, который справился с 25 бросками из 29.



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