VOAэкспресс 29 февраля 2020

01.03.2020, 0:22, Новости дня

Марш памяти Немцова

В ряде российских городов в субботу прошли памятные мероприятия, приуроченные к 5-й годовщине убийства одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова. Марши, митинги и пикеты состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Вологде, Иркутске, Новосибирске и других городах

Афганистан

Сегодня представители США и афганского «Талибана» подписали в столице Катара долгожданное мирное соглашение. Ожидается, что соглашение должно привести к началу переговоров «Талибана» с афганским правительством об окончании конфликта, а также снижению числа американских военных в Афганистане с нынешних 13 тысяч до 8,6 тысяч

Викторина

Подписание договора между США и Талибаном призвано в перспективе положить конец конфликту, который длится уже 19 лет. Однако отношения между США и Афганистаном имеют куда более длительную историю. Проверьте, как хорошо вы знаете историю отношений между двумя государствами в викторине «Голоса Америки»!

Видео 360

Посетите одну из самых знаковых достопримечательностей Нью-Йорка — Бруклинский мост — при помощи видео в формате 360



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