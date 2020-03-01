Мнение: 9,5 тонн кокаина подбросили пираты?

01.03.2020, 0:20, Разное

Сегодня стало известно, что в западной Африке, в 600 км от побережья суд в Кабо-Верде приговорил к реальным срокам российских моряков, арестованных 31 января 2019 года за контрабанду 9, 5 тонн кокаина.

Капитан панамского сухогруза ESER Сергей Котловский получил 12 лет лишения свободы, еще девять членов экипажа — по десять лет каждый.

Один из моряков до суда не дожил: Сергей Животов умер в тюрьме в январе.

Суд не поверил в версию депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Веллера, который в апреле прошлого года озвучил версию, как 9,5 тонн кокаина попали на корабль ESER, который с российским экипажем, но под флагом Панамы следовал из Южной Америки в Марокко….

По версии Веллера на Карибах снова объявились пираты. И не просто пираты, а наркопираты. Которые берут на абордаж мирные корабли, и угрожая оружием, перегружают со своих катеров в трюмы судна наркотики. Первыми жертвами наркопиратов, якобы, и стали россияне….

По всей видимости, россиян в скором времени отправят на Родину. Мне вот интересно, моряки будут досиживать в российских колониях сроки назначенные судом в Кабо-Верде?  Или самый гуманный в мире суд пересмотрит приговор и признает, что кокаин на борт судна попал именно так, как описал депутат Алексей Веллер?

Фотографии отсюда , рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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