ВОЗ заявила о неэффективности амулетов в борьбе с коронавирусом

01.03.2020, 0:13, Разное

Коронавирусу было присуждено официальное название COVID-19. Представители ВОЗ советуют для профилактики вирусов чаще мыть руки, а не надеяться на защиту амулетов.
Во всемирной организации здравоохранения признали распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. На данный момент заболевших в КНР больше 79 тысяч человек, умерли 2835, а выздоровели более 39 тысяч.

Специалисты утверждают, что эффективность амулетов и молитв для защиты от коронавируса не доказана научно. Поэтому для борьбы с вирусом медики советуют соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки и пользоваться антибактериальными средствами.

При кашле и чихании лучше прикрывать рот рукой или одноразовым платком, а затем выбрасывать его. Очищать кожу при помощи воды и мыла или спиртосодержащих средств.

Также не стоит часто касаться руками глаз, носа и рта. Общаться с людьми нужно на расстоянии не менее 1 метра, особенно если у человека есть признаки заболевания. Если возникло плохое самочувствие, кашель, повышение температуры и затруднение дыхания, необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение за помощью специалистов.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в провинции Ухань Китайской Народной Республики. Вирус распространился на территории других стран. Производство лекарства, которое может быть эффективным при борьбе с вирусом, начали в Китае. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что препаратов для лечения коронавируса пока не изобретено.



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