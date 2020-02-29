Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок за рубеж

29.02.2020, 23:58, Разное

из-за распространения коронавируса.

Россиянам необходимо максимально сократить время пребывания за рубежом или отказаться от поездок за границу в качестве меры защиты от коронавируса. Об этом пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — цитирует ее Интерфакс.

Попова также рекомендовала соблюдать правила гигиены для защиты от инфекции: мыть руки, держать чистыми гаджеты, умываться и промывать нос в течение дня. «При посещении массовых мест, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел», — добавила она.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом во всем мире превышает 85 тысяч, умерли от него более 2,9 тысяч человек. Врачам удалось вылечить 39 тысяч человек. В Южной Корее только за сутки зарегистрировали 594 случая заболевания. После Азии наибольшее число заразившихся COVID-19 зафиксировано в Италии — 888 человек, затем следует Иран с 388 заболевшими.

Источник: Новая газета



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