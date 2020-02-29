Путин примет участие в мероприятиях к 20-летию гибели псковских десантников

29.02.2020, 23:55, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, примет участие в памятных мероприятиях в Псковской области, посвященных 20-летию гибели десантников 6-й парашютно-десантной роты в 2000 году в Аргунском ущелье.

Российский лидер «совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции», передает ТАСС сообщение Кремля.

30 июля 2018 года Путин подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М.Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше 2 тыс. боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.



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