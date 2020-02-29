Пушков оценил отказ Украины от празднования Дня Победы

29.02.2020, 23:55, Новости дня

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировали заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не станет праздновать День Победы 9 мая.

«Через 75-лет после войны мы готовы друг другу простить», – привел Пушков слова Пристайко.

«То есть не было в той войне ни правых, ни виноватых. Значит, и Гитлера надо простить – такова логика Пристайко. Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя», – подчеркнул сенатор на своей странице в Twitter.

Решение президента Украины Владимира Зеленского не посещать Москву 9 мая Скабеева прокомментировала в своем Telegram-канале. «Все-таки пошел на поводу у так называемого гражданского общества, нациков, которые против поездки. Упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров, зря», – отметила она.

Ранее Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая. Он сообщил также, что Зеленский отклонил приглашение РФ и в Москву не приедет.



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