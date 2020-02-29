Задержанный из-за подозрения на коронавирус самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

29.02.2020, 23:55, Новости дня

Самолет «Аэрофлота», задержанный из-за пассажира с подозрением на коронавирус, вылетел обратно в Москву, сообщил представитель авиакомпании.

«Задержка рейса была связана с решением китайских властей о проведении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения вирусной инфекции. В настоящее время мероприятия завершены, борт вылетел в 14.30. Пассажирам принесены извинения за задержку рейса по независящим от компании причинам», – сказал представитель «Аэрофлота», передает ТАСС.

В субботу посольство РФ в Китае сообщило, что на рейсе «Аэрофлота» SU204 Москва-Пекин был выявлен пассажир с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что ни у одного из россиян – 20 пассажиров и 15 членов экипажа – не обнаружено симптомов заболевания.