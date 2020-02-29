В одной из кальянных Москвы задержали 70 человек

29.02.2020, 23:55, Новости дня

Сотрудники полиции во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве задержали 70 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции», – приводит слова источника ТАСС.

По словам представителя правоохранительных органов, все задержанные будут проверены на наркотики. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые опрашивают персонал заведения.

Напомним, во вторник стало известно, что российского актера Александра Городника задержали в одном из элитных поселков на Рублевке с 90 таблетками наркотического вещества.