Трамп предложил место встречи лидеров пятерки СБ ООН

29.02.2020, 23:55, Новости дня

Соединенные Штаты рассчитывают провести встречу лидеров пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) в Нью-Йорке, сообщил глава американской администрации Дональд Трамп.

По словам Трампа, лидеры всех стран пятерки СБ ООН «хотят обсудить контроль над вооружениями», передает ТАСС.

«Это включает Россию. Думаю, с их стороны очень мудро добиваться этого. Думаю, и с нашей стороны мудро этого добиваться. И мы будем обсуждать это в Нью-Йорке», – сообщил американский лидер.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения. Позднее Кремль сообщил, что направит послания с конкретикой по сути саммита, а в МИД РФ назвали ориентировочные сроки проведения встречи лидеров пятерки СБ ООН.

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