Борис Джонсон собирается жениться и снова стать отцом – СМИ

29.02.2020, 23:46, Новости дня

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается жениться на своей 31-летней девушке Кэри Симондс. Об этом 29 февраля сообщает ВВС.

По данным телекомпании, в своем аккаунте в Instagram (он закрыт для большинства пользователей соцсети) Симондс рассказала, что обручилась с Джонсоном в конце 2019 года, а в начале лета планирует родить ребенка.

В случае женитьбы она станет для британского премьера третьей.

Симондс – бывший начальник отдела коммуникаций Консервативной партии, членом которой является Джонсон. ВВС отмечает, что их романтическая связь началась в начале 2019 года.

Осенью 2018 года Джонсон развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила мужа в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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