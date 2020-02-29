В феврале на Донбассе ликвидировали 38 боевиков – штаб ООС

29.02.2020, 23:46, Новости дня

В феврале на Донбассе было ликвидировано 38 боевиков. Об этом 29 февраля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск в течение февраля 2020 года составили: необратимыми – 38 человек; ранеными и травмированными – 44 человека; вооружения и военной техники – пять единиц, в частности повреждено одну станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – «ГОРДОН»)», – сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что «в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп военнослужащие Объединенных сил всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику».

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.