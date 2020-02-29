«Ахмат» и «Ростов» не выявили победителя

29.02.2020, 23:41, Новости дня

В Грозном завершился матч 20 тура российской премьер-лиги между местных "Ахматом" и "Ростовом" из Ростова-на-Дону. Встреча завершилась вничью 1:1.

Первый тайм прошел пр преимуществе гостей, которое материализовалось в гол Элдора Шомуродова на 45 минуте. Вскоре после взятия ворот лучший бомбардир ростовчан едва не сделал дубль.

Второй тайм начался атак хозяев поля. В штрафной гостей был сбит Бернард Бериша. Судья Сергей Лапочкин после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал Одисе Роши. Через несколько минут уже на линии штрафной "Ахмата" был сбит Шомуродов. Лапочкин показал прямую красную карточку Максиму Ненахову и отправился смотреть повтор эпизода, чтобы выяснить где произошло нарушение. После долго просмотра арбитр выяснил, что нарушения не было, а нападающий ростовчан находился в офсайде. Удаление Ненахова было отменено.

Игра продолжилась. Ростовчане были ближе к успеху, но счет не изменился. Ничья 1:1. "Ростов" набрал 35 очков и занимает второе место. "Ахмат" с 20 очками находится на 12 позиции.



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