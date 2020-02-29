Художественная гимнастика. Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при

29.02.2020, 23:40, Новости дня

В Тарту проходит этап Гран-при по художественной гимнастике. Разыграны награды и индивидуальном многоборье.

Весь пьедестал почета заняли российские гимнастки. Первой стала Арина Аверина с суммой 97,350 балла. На втором месте Лала Крамаренко (94,850). Третье место заняла Екатерина Селезнева (90,200).

Российская команда выступает без своего лидера Дины Авериной. 13-кратная чемпионка мира пропускает этап из-за травмы.



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