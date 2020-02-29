Байден в ожидании праймериз в Южной Каролине: проверка на политическое будущее

29.02.2020, 23:25, Новости дня

Избиратели-демократы в Южной Каролине в субботу принимают участие в праймериз, которые служат драматичным «разогревом» перед решающим марафоном «Супер-Вторника» – решающей серией праймериз, которые на следующей неделе одновременно пройдут сразу в 14 штатах.

Праймериз в Южной Каролине стали еще одним шансом для нескольких кандидатов попытаться замедлить всплеск популярности сенатора Берни Сандерса в гонке за право участвовать в выборах президента США в ноябре этого года от Демократической партии.

Бывший вице-президент Джо Байден, одно время считавшийся основным претендентом на номинацию, показал слабые результаты на первых трех праймериз и кокусах, и теперь ему крайне нужна победа в Южной Каролине. Это необходимо ему для дальнейшего ведения предвыборной кампании – Байдену нужно изо всех сил пытаться вызвать энтузиазм среди рядовых демократов и продолжать собирать средства в свой фонд.

Южная Каролина традиционно считалась «защитной стеной» для Байдена в силу большого числа избирателей-афроамериканцев, которые поддерживают экс-вице-президента, работавшего в администрации Барака Обамы. Проигрыш здесь Сандерсу может вынудить Байдена выйти из гонки.

Согласно соцопросу, проведенному RealClearPolitics, Байден на 10% опережает Сандерса, однако Том Стейер, миллиардер и филантроп, вложивший серьезные средства в рекламную кампанию в Южной Каролине, может отнять у Байдена часть голосов и, таким образом, лишить его победы.

В среду Байден получил столь необходимую ему поддержку в лице Джеймса Клайберна, конгрессмена от Южной Каролины.

Сандерс накануне праймериз в Южной Каролине выглядит как очевидно главный общенациональный претендент на победу после успешных кокусов в Айове и Неваде, и победе на праймериз в Нью-Гэмпшире.

Праймериз в Южной Каролине станут первым испытанием на популярность кандидатов среди афроамериканцев, которые составляют около 60% среди демократов, живущих в этом штате. Почти треть населения Южной Каролины (27%) – афроамериканцы.

В «Супер-Вторник» праймериз состоятся в еще нескольких штатах со значительной долей афроамериканского населения. На предстоящей неделе в ходе Супер-Вторника будут выбраны более одной трети делегатов Демократической национальной конвенции, на которой в июле будет выбран единый кандидат от демократов.

В праймериз в Южной Каролине также участвуют Пит Буттиджич, конгрессвумен Тулси Габбард и сенаторы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен.

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг в этих праймериз, как и в предыдущих трех мероприятиях, участия не принимает. Имя Блумберга впервые появится в бюллетенях во время «Супер-Вторника».

В Южной Каролине проводятся открытые праймериз, в ходе которых зарегистрированным избирателям разрешается проголосовать за предпочитаемого ими кандидата. Местные республиканцы отменили свои праймериз, заявив о безусловной победе Трампа. Это решение побудило некоторых республиканцев, которые значительно превосходят по численности демократов в Южной Каролине, заявить, что они придут на демократические праймериз и проголосуют за Сандерса – по их мнению, Трамп легко победит сенатора на выборах в ноябре.

В ходе праймериз от Южной Каролины будут отобраны 54 кандидата, которые будут пропорционально представлять всех участников праймериз, набравших более 15% голосов.