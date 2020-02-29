Трамп призвал американцев не паниковать после первой смерти от коронавируса в США

29.02.2020, 23:25, Новости дня

Президент Дональд Трамп призвал американцев не паниковать после сообщения о первой смерти от коронавируса на территории США. Президент сказал об этом во время пресс-конференции, которая прошла в субботу в Белом доме в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.

Президент сообщил, что первой жертвой коронавируса в стране стала «пациентка в возрасте старше 50 лет с высокими медицинскими рисками». «Она была замечательной женщиной», — добавил Трамп.

Президент сообщил о вероятности появления новых случаев инфицирования в США, однако заверил, что страна готова к любому развитию ситуации.

Трамп заявил, что в понедельник он встретится с руководителями фармацевтических компаний, чтобы обсудить разработку вакцин. США могут закрыть границу с Мексикой, чтобы предотвратить дальнейшую эпидемию, добавил президент.

Ранее власти штата Вашингтон сообщили о первом случае смерти от коронавируса, однако в этом случае речь шла о мужчине, который скончался в больнице в пригороде Сиэтла. Власти не предоставили подробностей о скончавшемся пациенте.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что от коронавируса скончался мужчина, живший в штате.

«Это грустный для нашего штата день – мы узнали, что житель штата Вашингтон скончался от вируса COVID-19. Соболезнуем его семье и друзьям», — заявил Инсли.

На данный момент в США, по информации Reuters, подтверждены 62 случая заражения коронавирусом, в большинстве из них речь идет о людях, заразившихся за рубежом и эвакуированных на родину. В общей сложности по всему миру коронавирусом заразились свыше 82 тысяч человек, из них умерли около 2,8 тысяч, в основном в Китае, сообщает ВОЗ.