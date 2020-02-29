Учёные: Люди целуются лучше в странах с высокой разницей в доходах

29.02.2020, 23:16, Разное

Учёные провели исследование, благодаря которому удалось установить, что в странах, где имеется социальное неравенство и между жителями, существует высокая разница в доходах, люди целуются лучше. При этом там женщины ценят качество поцелуя выше, чем мужчины.

Сотрудники Университета Абертай, расположенного в Шотландии, осуществили опрос почти 3 тысяч человек, проживающих на всех континентах, в попытке узнать, насколько важны для людей поцелуи. Анализируя полученные данные, специалисты пришли к некоторым выводам, позволившим понять отношение жителей разных стран к этому способу контактирования. Выяснилось, в государствах с высокой разницей в доходах, люди целуются лучше. По мнению научных работников, такая форма романтических отношений в этих конкретных условиях позволяет лучше выразить приверженность отношениям и привязанность партнёров. При этом для многих опрошенных поцелуй является важным свидетельством сохранения романтического влечения, даже чаще, чем объятия или интимная близость, и его они воспринимают, как нечто уникальное.

Кроме того, специалисты выяснили, кто больше уделяет внимание поцелуям. Исследование показало, представительницы прекрасного пола данный вид контакта ценят выше, нежели мужчины. Также учёные установили, по степени восприятия женщины делятся на две группы. Первым важнее сенсорный опыт, при котором они оценивают запах партнёра и его дыхания, вторые же больше обращают внимание на сам контакт губами и на используемые приёмы во время поцелуя.