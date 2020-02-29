Специалисты назвали благоприятное время суток для голодания

29.02.2020, 23:16, Разное

Исследователи из США назвали самое лучшее время для голодания. С итогами научной работы можно ознакомиться на страницах научного издания PLoS Biology.
В последнее время все больше людей практикуют прерывистое голодание – отложенный или ограниченный прием пищи в некоторых случаях помогает людям избавиться от лишних килограммов. Эксперты решили выяснить, когда стоит отказаться от приема еды для извлечения наибольшей пользы. По итогам недавнего исследования, вышеназванный метод эффективен при циркадном ритме человеческого организма. Существует много научных работ, указывающих не только на необходимость тщательного выбора пищи, но и на время для трапезы.

По словам ведущего автора исследования Карла Джонсона, при вечернем перекусе организм не использует имеющиеся жировые отложения в качестве топлива. В таком случае используются легкодоступные углеводы, употребляемые человеком перед сном. Таким образом, оптимальным вариантом для голодания является период от ужина до завтрака, резюмировали ученые.



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