Блогер показал особенности уникального смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с опоясывающим дисплеем

29.02.2020, 23:16, Разное

Известный американский блогер Маркус Браунли в своем недавнем обзоре проанализировал новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha. В итоге, эксперт положительно оценил девайс, продемонстрировав все особенности, в том числе и работу виртуальных боковых кнопок.
Помимо этого, блогер показал, как работает основная камера. Примечательно, что фронтальная камера, по сути, не нужна девайсу: для селфи используется основной модуль, разрешение которого составляет 108 Мп. Если владелец захочет сделать подобный снимок, то сзади на дисплее, огибающем корпус устройства, появится видоискатель.

Экран Xiaomi Mi Mix Alpha занимает большое количество суммарной площади лицевой и задней панелей. В заключении Браунли отметил, что модель поддерживает мобильные сети 5G. Впрочем, смартфон пока не появится на рынке, хотя его часто показывают в салонах по всему миру.



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