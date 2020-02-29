В московском парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона
29.02.2020, 23:09, Новости дня
В московском парке «Остров мечты» в день открытия поломались два аттракциона, сообщили в пресс-службе холдинговой компании «Остров мечты».
«На аттракционе «Бездна Первого Крэнга» произошла рассинхронизация башни падения и медиаконтента. В связи с этим нам пришлось приостановить аттракцион, чтобы перезапустить сервер и наладить работу медийного шоу и башни», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Также сломался аттракцион «Молот судьбы». Оператор уронил устройство разблокировки сидений, у пульта сломалась кнопка разблокировки. Ее заменили на запасную и провели тест.
Через некоторое время оба аттракциона заработали в штатном режиме.
ТРЦ «Остров мечты» находится в Нагатинской пойме, это самый большой в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, стилизованный под улицы Лондона, Рима, Барселоны.
В июне 2019 года в парке «Сокольники» трое подростков выпали из аттракциона после его резкого торможения, всех пострадавших госпитализировали.
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