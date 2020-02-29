В московском парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона

29.02.2020, 23:09, Новости дня

В московском парке «Остров мечты» в день открытия поломались два аттракциона, сообщили в пресс-службе холдинговой компании «Остров мечты».

«На аттракционе «Бездна Первого Крэнга» произошла рассинхронизация башни падения и медиаконтента. В связи с этим нам пришлось приостановить аттракцион, чтобы перезапустить сервер и наладить работу медийного шоу и башни», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Также сломался аттракцион «Молот судьбы». Оператор уронил устройство разблокировки сидений, у пульта сломалась кнопка разблокировки. Ее заменили на запасную и провели тест.

Через некоторое время оба аттракциона заработали в штатном режиме.

ТРЦ «Остров мечты» находится в Нагатинской пойме, это самый большой в Европе крытый развлекательный парк с аттракционами, стилизованный под улицы Лондона, Рима, Барселоны.

В июне 2019 года в парке «Сокольники» трое подростков выпали из аттракциона после его резкого торможения, всех пострадавших госпитализировали. 



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