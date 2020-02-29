Жители Ирана подожгли больницу с зараженными коронавирусом

29.02.2020, 23:09, Новости дня

В соцсетях появилась видеозапись подожженной больницы в иранском Бендер-Аббасе, где, как сообщают местные СМИ, жители оказались возмущены тем, что в город доставили на лечение заразившихся коронавирусом.

В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено 10 заболевших, информирует Life со ссылкой на иранский телеканал Iran International.

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—(@IranIntl) February 28, 2020  

Между тем, как сообщил порталу Al Arabiya специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян, информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных не соответствует действительности.

Напомним, в Иране уже сотни людей заразились коронавирусом, десятки жителей страны скончались из-за болезни.



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