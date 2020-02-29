Жители Ирана подожгли больницу с зараженными коронавирусом
29.02.2020, 23:09, Новости дня
В соцсетях появилась видеозапись подожженной больницы в иранском Бендер-Аббасе, где, как сообщают местные СМИ, жители оказались возмущены тем, что в город доставили на лечение заразившихся коронавирусом.
В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено 10 заболевших, информирует Life со ссылкой на иранский телеканал Iran International.
#pic.twitter.com/CQVM7noFcQ
—(@IranIntl) February 28, 2020
Между тем, как сообщил порталу Al Arabiya специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян, информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных не соответствует действительности.
Напомним, в Иране уже сотни людей заразились коронавирусом, десятки жителей страны скончались из-за болезни.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет