США пообещали снять санкции с членов движения «Талибан»

29.02.2020, 23:09, Новости дня

Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения «Талибан» (запрещено в РФ). Кроме того, американская сторона намерена содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года.

«С началом межафганских переговоров США инициируют административный пересмотр действующих американских санкций <…> в отношении членов «Талибана» с целью снятия этих санкций к 27 августа 2020 года», – передает ТАСС текст соглашения между США и талибами.

«Соединенные Штаты начнут дипломатическое взаимодействие с другими членами СБ ООН и [властями] Афганистана относительно исключения членов <…> движения «Талибан» из санкционного списка, планируя достичь этой цели к 29 мая 2020 года», – отмечается в соглашении.

В субботу в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Документ в том числе предусматривает вывод американских войск из Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о готовности США пойти на соглашение с талибами.



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