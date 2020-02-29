Вселенский патриарх считает, что Россия признает ПЦУ – Ткаченко

29.02.2020, 22:43, Новости дня

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что Россия признает Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом народный депутат Украины, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко проинформировал в Facebook 29 февраля, в день рождения Варфоломея.

Сообщение нардеп написал в Стамбуле, где он вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским встретился с вселенским патриархом.

«Патриарх в хорошем настроении и рад будет при первой возможности посетить Киев. Говорит, что в скором времени стоит ожидать признания ПЦУ другими православными церквями. Последней будет Москва, по его словам», – отметил Ткаченко.

Сьогодні 80 років Вселенському патріарху Варфоломею, який святкує день народження раз на 4 роки — 29 лютого. Як жартує… Posted by Олександр Ткаченко on Laupäev, 29. veebruar 2020

29 февраля 2020 года Варфоломею исполнилось 80 лет.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.