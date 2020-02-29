«Не знаю, как можно было такое выдумать». Французский депутат обвинила во лжи нардепа от партии Медведчука

29.02.2020, 22:43, Новости дня

Депутат Национальной ассамблеи Франции Валери Фор-Мунтян (представляет партию французского президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!») обвинила во лжи депутата Верховной Рады Украины Олега Волошина.

27 февраля Волошин, представляющий в украинском парламенте партию пророссийского политика Виктора Медведчука, написал в Facebook, что Фор-Мунтян на заседании нижней палаты французского парламента выступила за участие в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе боевиков «ЛДНР». Волошин приписал Фор-Мунтян слова, что «для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов». Из этого он сделал вывод, что украинская «партия войны» «потеряла Францию».

Скриншот страницы Олега Волошина в Facebook

29 февраля в комментарии «Новой газете» Фор-Мунтян опровергла слова Волошина, назвав их ложью. «Не знаю, как можно было такое выдумать», – сказала французский политик.

Она подтвердила, что 27 февраля действительно встретилась в Париже с Волошиным, о котором «прежде ничего не знала».

«На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу. Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат», – заключила она.

Волошин был избран в Раду летом 2019 года (№30 в списке партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»). На момент избрания работал на телеканале «112 Украина».

Война на Донбассе между украинскими правительственными силами и пророссийскими боевиками и российскими войсками продолжается с весны 2014 года.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последние переговоры лидеров «Нормандской четверки» состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита «Нормандской четверки» пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.