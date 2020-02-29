В Италии количество жертв коронавируса достигло 29

29.02.2020, 22:43, Новости дня

Количество жертв коронавируса SARS-CoV-2 достигло в Италии 29 человек. Об этом 29 февраля сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, информирует ANSA.

По словам чиновника, по сравнению с данными на 28 февраля число смертных исходов увеличилось на восемь.

С учетом умерших в Италии коронавирус был обнаружен в общей сложности у 1128 человек, из них 50 – выздоровело.

Больше всего инфицированных коронавирусом было зарегистрировано в регионе Ломбардия – 552, излечились 40.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.