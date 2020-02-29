“Сложатся как пазл”. Стефанчук сообщил, что СНБО и Минобороны готовят законопроекты для реализации договоренностей в нормандском формате

29.02.2020, 22:43, Новости дня

Совет нацбезопасности и обороны Украины и Министерство обороны разрабатывают законопроекты для реализации договоренностей в нормандском формате. Об этом в эфире «Радио НВ» 28 февраля заявил первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук.

“Уже наработано несколько треков на разные направления. Что внедрять, будет [решаться] по результатам очередных переговоров президента [Владимира Зеленского] в нормандском формате. Думаю, после этого будет наработана дорожная карта, которая будет включать в себя и законопроекты. Мы покажем это обществу. Мы ни от кого ничего скрывать не будем, потому что это вопрос национальной безопасности. Большая часть из этих законопроектов разрабатывается в СНБО. Там есть Национальный институт стратегических исследований… У них есть некоторые наработки. Также некоторые наработки есть в Министерстве обороны. Но это все – варианты А, B, C. Они как пазл будут складываться, когда будет понятна общая концепция”, – сказал Стефанчук.

Никаких деталей о готовящихся законопроектах он не привел, указав лишь, что они необходимы для установления мира на Донбассе.

Война на Донбассе между украинскими правительственными силами и пророссийскими боевиками и российскими войсками продолжается с весны 2014 года.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последние переговоры лидеров «Нормандской четверки» состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита «Нормандской четверки» пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.