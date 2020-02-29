В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

29.02.2020, 22:42, Новости дня

В США зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на департамент здравоохранения Вашингтона.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса. Около $1 млрд из этой суммы будет направлено на ускорение разработки вакцин и лабораторные испытания.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло к утру субботы 85153 человек. На Китай приходится 79251 подтвержденных случаев заболевания, за пределами страны число зараженных достигло 5902, увеличившись за сутки на 1718 случаев. Больше всего больных — 2931 — выявлено в Южной Корее.



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