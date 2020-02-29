«Золотого медведя» получил фильм «Зла не существует». Режиссера Расулофа не выпустили из Ирана, награду вручили его дочери

29.02.2020, 22:42, Новости дня

Фильм «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа получил «Золотого медведя», главную награду Международного берлинского кинофестиваля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф не смог присутствовать на фестивале, потому что с 2017 года ему запрещено покидать страну по политическим причинам и заниматься кинематографом. Награду вручили его дочери.

«Серебряный медведь» большого жюри получил фильм «Никогда / редко / иногда / всегда» американки Элайзы Хитман.

«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил кореец Хон Сан Су — за картину «Женщина, которая убежала».

Берлинский кинофестиваль проходил в столице Германии с 20 февраля. В конкурсе участвовали 18 картин.