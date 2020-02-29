«Зенит» и «Локомотив» обошлись без забитых мячей

29.02.2020, 22:41, Новости дня

Программу 20 тура чемпионата РФ по футболу продолжил матч в Санкт-Петербурге. Встречались две лучшие команды прошлого сезона – чемпион "Зенит" и серебряный призер "Локомотив". Встреча завершилась нулевой ничьей.

Команды действовали довольно осторожно. Опасных моментов было немного. Главным событие встречи стало удаление тренера гостей Юрия Семина за вмешательство в действия судей.

В конце встречи Алексей Миранчук мог принести победу "Локомотиву". Полузащитник железнодорожников вышел один на один с Андреем Луневым, но пробил прямо во вратаря.

Встреча завершилась вничью 0:0. "Зенит" набрал 46 очков и продолжает лидировать в чемпионате. "Локомотив" с 35 очками расположился на пятой позиции.



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