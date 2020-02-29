«Уотфорд» нанес «Ливерпулю» первое поражение в чемпионате

29.02.2020, 22:40, Новости дня

Лидер английской премьер-лиги "Ливерпуль" потерпел первое поражение в чемпионате. В матче 28 тура команда Юргена Клоппа со счетом 0:3 проиграла в гостях одному из аутсайдеров – "Уотфорду".

Первый тайм прошел при заметном преимуществе "Уотфорда", но завершился нулевой ничьей. Главные события развернулись после перерыва. В составе "шершней" выделялся молодой сенегалец Исмаила Сарр. Который на 54 минуте отправил первый мяч в ворота Алиссона. Через 6 минут тот же Сарр выскочил один на один с Алиссоном и забил второй мяч.

Но даже такого солидного преимущества "Уотфорду" показалось мало. Капитан "шершней" Трой Дини воспользовался ошибкой Трента Александера-Арнольда и довел преимущество хозяев поля до 3:0.

"Уотфорд" выиграл 3:0 и нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате. У "красных осталось" 79 очков, они уверенно лидируют. Но при этом команда Клоппа потеряла возможность пройти весь чемпионат без потерь. "Уотфорд" набрал 26 очков и выбрался из зоны вылета на 17 место.



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