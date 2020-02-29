Человек мощнейшего темперамента: 100 лет назад родился писатель Федор Абрамов

29.02.2020, 22:40, Новости дня

29 февраля — памятная дата: 100 лет назад родился Федор Александрович Абрамов — писатель и литературовед, представлявший в советское время популярное тогда направление "деревенской прозы". Почему не стоит забывать о нем и его творчестве?

Мощные леса с корабельными соснами, высокое ярко синее небо, холодная вода реки Пинега и огромные избы — их крыши венчают деревянные кони. Добираться сюда непросто: сначала в Архангельск, оттуда на поезде в райцентр Карпогоры, а дальше на попутке в деревню Веркола. Посвященные не скажут "глубинка", но с уважением — Русский Север.

Крестьянский сын Федор Абрамов считал свою родную Верколу самым красивым местом на земле, но более всего ценил людей. Здесь не было ни ига, ни крепостного права, сюда бежали от царского гнева старообрядцы. Потому и сейчас северяне — люди особые: смелые, независимые, великие труженики. Почти во всех своих произведениях Федор Абрамов писал про северную деревню Пекашино, в которой узнается Веркола.

Федор рано лишился отца. Они с братьями так много работали, что завели крепкое хозяйство, лошадей. И первая рана на сердце — сначала раскулачили, потом не хотели брать в пятый класс как сына середнячки. Но способный мальчик выучился, поступил в Ленинградский университет. В 1941-м пошел в ополчение, воевал на Ленинградском фронте.

После тяжелого ранения в 1942 году Федор Абрамов приехал в родную Верколу и тут узнал, как живет деревня ,как бабы и ребятишки валят лес, как работают в колхозе. Потом он напишет, что Второй фронт открыли не союзники, а простая русская женщина в тылу.

Он был человеком мощнейшего темперамента. Он не писал правду — он кричал о ней. И первая статья — о том, что в советских фильмах вроде "Кубанских казаков" не деревню показывают, а нечто лживое. Роман "Братья и сестры" он начал писать еще в сталинское время. Затем были "Две зимы и три лета", "Пути перепутья". Их читали и поначалу не верили.

В 1982-м, за год до смерти, он в студии Останкино похож на обычного деревенского мужичка: растрепанные волосы, мешковатый костюм. Но темперамент — протопопа Аввакума: он и сам сравнивал себя с сожженным на севере старообрядцем.

В XXI веке кто-то из критиков назвал Абрамова даже не "деревенщиком", хотя это определение условное, а региональным писателем, дескать, сочинял о сельской жизни.

"То, о чем он писал, — это библейские ценности и истины", — уверен Лев Додин, народный артист, режиссер Театра Европы.

Лев Додин в своем театре поставил "Дом", затем "Братьев и сестер" в 1986-м. Додин и его артисты подружились с писателем.

Спектакли по книгам Абрамова имели невероятный успех , им аплодировали в разных странах: и немцы, и японцы понимают, что такое голод, безумная страсть, верность и предательство.

Спектакль "Братья и сестры" возобновили с молодыми артистами. По традиции поехали в Верколу, там учились северному говору, пилили дрова, сгребали сено. Елизавета Боярская играет Варвару, деревенскую красавицу, зазнобу главного героя, любовь с которым – запретная — она его старше на 10 лет.

На одной из фотографии Абрамов идет по деревенской улице. Сзади — типичная высокая северная изба с конем. Этот дом погибал, и Елизавета Боярская дала деньги на его реставрацию. Редкий поступок — у нас предпочитают помочь собору во Франции. Сегодня Абрамова вспоминают и в Верколе, и на его второй родине в Петербурге. Артисты читают отрывки из его недавно изданных дневников.