Конкурс по созданию комфортной городской среды: что уже реализовано

29.02.2020, 22:40, Новости дня

В Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, откуда все поехали в город-победитель прошлого года Тобольск. Что там изменилось и к чему готовится нынешним победителям?

Тобольский кремль — единственный каменный кремль в Сибири. Уникальный архитектурный ансамбль не случайно называют жемчужиной. Место притяжения горожан, паломников, туристов. Но в этом году здесь восстановят исторический облик еще и экономического центра Тобольска — Базарной площади, что в нижней части города, под горой.

Там, где в прошлые века шла торговля пушниной и не только, сегодня — парковка, ряд ветхих зданий, сквозь которые проходит автомобильная дорога. А вот как все будет выглядеть вскоре: центральная площадь, зоны отдыха, торговые ряды. Музыкальный сквер появится и на пустыре у церкви. Появится в Тобольске и свой Арбат.

В прошлом году Тобольск выиграл грант от Минстроя — 85 миллионов рублей. Накануне в Тюмени вновь подводят итоги Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

Сысерть уже заявляется в третий раз — проект благоустройства исторического центра доработали, грант 70 миллионов рублей получили. Чуть более 40 миллионов отправят и в Николо-Березовку — поселение в Башкирии на берегу Камы. В райцентре появятся главная площадь, доступ к воде, зоны отдыха и велосипедная дорожка — из соседнего города.

В конкурсе проектов — 80 победителей из 300 заявок. Гранты разыгрывают уже в третий раз, и желающих поучаствовать меньше не становится.

"Было понятно, что огромный интерес у муниципалитетов есть, но то, что команды будут настолько профессионально готовиться, будут настолько большие и огромное количество людей в это будет вовлечено, это превзошло наши ожидания", — сказал Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Нижегородской Выксе уже реализовали грант. Спортивные площадки, арт-объекты, настоящий променад уже открыли и в Верхней Туре. И еще несколько десятков проектов по всей стране. В каждом случае прислушиваются к мнению жителей, они ведь лучше знают.

В РФ более 1000 малых городов и исторических поселений. И у каждого есть шанс создать комфортную городскую среду. Минстрой уже готов принимать заявки на следующий год.