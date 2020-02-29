Мнение: Хотели гей-парад? Получайте

29.02.2020, 22:25, Разное

В России всё чаще стал подниматься вопрос равенства представителей ЛГБТ в обществе. В принципе, устраивают свои акции «радужные» ребята и молодцы, никого особо не трогают. Однако, в этот раз изрядно удивила площадка для проведения пикетов, не менее поразил и сам повод.

Сегодня в центре Москвы проходил марш памяти политика Бориса Немцова, приуроченный к пятой годовщине убийства оппозиционера. Шествие было согласовано с властями, среди организаторов — лидер «Парнаса» Михаил Касьянов, небезызвестные Юлия Галлямова и Илья Яшин. Само же мероприятие по итогу стало олицетворением интернет-мема «ожидание/реальность», поскольку некоторые из участников сделали всё возможное для того, чтобы переименовать акцию в «пляски на костях».

Как показывает практика, любое шествие, организованное оппозицией, позволяет детально разглядеть всех тех, кто воюет за то самое светлое будущее России. Фрики в костюмах, украинцы до мозга костей или же те, кого просто «попросили» — это лишь треть из всех, кто присутствовал сегодня на Сахарова.

Среди тех, кто пришёл на марш, напоминаю, памяти, были и завсегдатаи молодые неокрепшие умы. Какое отношение они имеют к господину Немцову – непонятно, однако, голос прорезался, амбиций хватит на десятерых – самое время показать себя.

Кого-то из детей даже курировали некомпетентные родители:

Немного слов об организаторах. Галлямина и Кара-Мурза умудрились нарушить закон даже на санкционированной акции:

А убитый горем Яшин почему-то на всех фотографиях выглядит вполне себе счастливым человеком. Настроение совсем не под стать мероприятию.

В общем, хайпанули все. И дочь Немцова, которая с помощью марша решила подзаработать, и весёлая оппозиция, и внезапные пацаны с флагами ЕС и Украины и даже ЛГБТ-движения. Одно не укладывается в голове: весь этот сброд точно знал, куда идёт?

Толерантно и в узких кругах высказались по поводу Бориса Ефимовича только действительно близкие ему люди. Марш они, разумеется, проигнорировали. Пояснили просто: «В сегодняшнем мероприятии от памяти ничего больше не осталось».