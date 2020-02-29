Борис Вишневский: все усилия власти заставить забыть о Немцове бесполезны

29.02.2020, 22:22, Новости дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — Еще в начале недели судьба петербургского «Марша Немцова» была неясна. Городская администрация наотрез отказывалась согласовывать представленные оргкомитетом акции маршруты шествия. В качестве альтернативы Смольный предлагал либо шествие в отдаленном Удельном парке, либо митинг без шествия на площади перед Финляндским вокзалом.

Сбор участников у метро "Горьковская"

В свою очередь, это не устраивало заявителей акции, которые пригрозили, что проведут «Марш Немцова» на Невском проспекте. Либо, в крайнем случае – выставят цепочку одиночных пикетов вдоль фасада Гостиного двора.

Но вечером в четверг стало известно, что при посредничестве двух депутатов городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга – Бориса Вишневского и Максима Резника – был достигнут компромисс. Участники акции собираются возле станции метро «Горьковская», затем по дорожкам Александровского сада доходят до перекрестка Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева, откуда попадают на Троицкую площадь и проводят массовый пикет возле Соловецкого камня. В результате, длина маршрута для колонны участников петербургского «Марша Немцова» составила чуть больше 700 метров.

Перед началом шествия офицеры полиции обращались к собравшимся с предупреждением о том, что во время прохождения к Соловецкому камню не допускается демонстрация каких-либо средств агитации и скандирование лозунгов. Однако когда колонна двинулась к Троицкой площади, раздались выкрики: «Наше имя – Борис Немцов» и «Заказчиков – к ответу». Полицейские через мегафон монотонно повторили несколько раз предупреждение, но поскольку скандирование продолжалось, последовали задержания четверых участников марша.

«Такие люди, как Борис Ефимович, очень нужны»

При подходе к Соловецкому камню выяснилось, что небольшая площадка вокруг него огорожена металлическим забором, а для продолжения шествия необходимо пройти через рамки металлоискателей. Между тем, отклоняя предложение Смольного, организаторы акции мотивировали это тем, что не хотят оказаться в «загоне».

Участники митинга около Соловецкого камня на Троицкой площади

По условиям проведения массового пикета запрещается пользоваться звукоусиливающей аппаратурой. Удалось только согласовать один мегафон, который было слышно на расстоянии метров десяти.

После минуты молчания в память о Борисе Немцове епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко отслужил панихиду. Затем всем желающим было предоставлено слово. Среди выступавших была и член Совета по правам человека, исполнительный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова. Перед тем, как взять мегафон, она побеседовала с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Евдокимова отметила, что ходит на все акции памяти Бориса Немцова, начиная с 28 февраля 2015 года. «У меня не утихает боль по человеку, которого мы потеряли. И во все переломные точки истории – а мы сейчас на переломе, потому что спонтанное внесение поправок в Конституцию, это, мне кажется, шок для половины граждан Российской Федерации – такие люди, как Борис Ефимович, очень нужны. Он был человеком умным, бескомпромиссным, и в то же время умевшим создавать консенсус для оппозиционных сил, которые, к сожалению, до сих пор не могут найти лидера. А Немцов был человеком, который умел собирать вокруг себя людей. Очень жаль, что его нет», — подчеркнула член СПЧ.

Одним из первых выступавших был народный артист России Иван Краско.

«У жителей нашего города обостренное, даже может быть, болезненное чувство справедливости. Хорошее слово – справедливость. И ее всегда хотел Боря (Немцов). Это – непреложная составная нашего народного характера», — начал Краско. И, перейдя в теме памятной акции, продолжил: «Почему нам неизвестно, кто заказал убийство Немцова? Государственная тайна? Получается, государство на себя это берет?».

Эти слова были встречены аплодисментами и выкриками: «Герои не умирают», «Заказчиков – к ответу» и «Кадыров – позор России».

«Мы должны быть вместе, иначе страна обречена»

Борис Вишневский отметил, что в результате расследования удалось установить лишь рядовых исполнителей убийства. «Мы примерно догадываемся, кто заказчики и организаторы этого страшного преступления, и где они находятся. Мы не можем сказать, что они в ближайшее время будут найдены и наказаны, но мы верим, что это обязательно случится. Мы верим, что наступит время, и все будут названы поименно, все будут сидеть на скамье подсудимых, а потом отбывать свой положенный срок», — сказал депутат городского Законодательного собрания. И отметил, что акции памяти Бориса Немцова одновременно с Санкт-Петербургом проходят в Москве и во многих других российских городах.

«Все усилия власти заставить о нем забыть бесполезны. Они не смогут нас заставить забыть его, и о нем будут помнить тогда, когда нынешние властители страны, максимум, останутся одной-двумя строчками в учебнике истории – о них будут говорить, как о мелких политических деятелях эпохи Немцова», — убежден Борис Вишневский.

Еще один депутат городского Законодательного собрания, принимавший непосредственной участие в организации памятной акции – Максим Резник – призвал собравшихся научиться ценить друг друга. «Давайте перестанем выяснять отношения – идет битва за страну, битва с упырями. Это все очень серьезно, в этой битве потери неизбежны. Значит, каждый из нас должен ценить другого – такого же, как он, смелого, пускай, немножко отличающегося, пускай из другой партии, организации. Друзья, это говорил Борис: мы должны быть вместе, иначе страна обречена!», — сказал Максим Резник и закончил выступление словами: «Россия будет свободной!».

Этот лозунг подхватили все собравшиеся, которые также скандировали «Свободу политзаключенным!», «Поправкам – нет!» и «Путина в отставку!». Среди плакатов в руках участников акции были и требования освободить фигурантов дела «Сети» Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

О чем не знал Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Многие из ораторов выражали надежду, что когда-нибудь память Бориса Немцова будет увековечена и в российских городах, как это уже произошло в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге.

Между тем, в некоторых публикациях, появившихся в канун 5-й годовщины убийства Немцова, проскальзывала мысль, что он оказался несвоевременным политиком, намного опередившим свое время и понятым далеко не всеми соотечественниками.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, который был лично знаком с Борисом Немцовым, с такой трактовкой несогласен. В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он заметил: «Есть тип политиков, которые десятилетиями выжидают того момента, когда у них появится возможность что-то сделать. Таким, например, был Михаил Горбачев, который выжидал до 1985 года, делая карьеру, и потом осуществил перестройку.

А такие политики, как Немцов, нужны всегда. Потому что Борис Ефимович – это символ, который навсегда останется с нами, это великий человек. Я думаю, что России нужны и такие политики, как Немцов, и такие, как Горбачев. В любой нормальной стране мира есть политики разных типов».

После окончания всех речей пришедшие стали возлагать цветы к подножию Соловецкого камня. Кто-то заметил, что надпись «Борцам за свободу» на одной их граней подножия очень подходит для того, чтобы отдать дань памяти Немцову.

По оценкам самих участников акции, в шествии и массовом пикете приняли участие от двух до четырех тысяч человек, хотя некоторые СМИ насчитали всего шестьсот манифестантов. Интересно, что вечером накануне марша Немцова в Санкт-Петербурге стало известно, что Комитет по образованию городской администрации разослал руководителям образовательных учреждений письмо с пометкой «Срочно!». В письме, в частности, говорилось, что комитет «просит организовать профилактическую работу среди обучающихся образовательных учреждений по недопущению участия в несанкционированных мероприятиях, проведение которых возможно 29 февраля 2020 года на территории Санкт-Петербурга».

Вероятно, в комитете по образованию не знали, что проведение «Марша Немцова» в Петроградском районе было санкционировано. Как бы то ни было, среди пришедших к Соловецкому камню были молодые люди старшего школьного и студенческого возраста.

Уже после окончания акции стало известно, что полицейские задержали еще нескольких участников шествия и массового пикета. Всего же было задержано семь человек, часть которых затем отпустили без составления протокола, других же доставили в отделения полиции, внесли в книгу учета сообщений о происшествиях и заставили писать объяснения.