Эрдоган попросил Путина «отойти в сторону» в Сирии

29.02.2020, 22:22, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что он попросил российского лидера Владимира Путина «отойти в сторону» в Сирии и позволить Турции самостоятельно разобраться с сирийскими правительственными силами после того, как на прошлой неделе в Идлибе были убиты 34 турецких солдата.

Сирийская и российская военная авиация в субботу продолжила бомбардировки города Саракеб в Идлибе, сообщили в Наблюдательном совете по правам человека в Сирии.

Турецкие войска с помощью беспилотников и высокоточных управляемых ракет атаковали вечером в пятницу штаб-квартиру «Хезболлы» недалеко от Саракеба, убив 9 боевиков и ранив 30 человек, что стало самым ощутимым ударом турков в отношении группировки, поддерживаемой Ираном.

Выступая в Стамбуле, Эрдоган заявил, что он в телефонной беседе с российским президентом попросил Путина отойти в сторону и позволить Турции «делать то, что нужно» с сирийским правительством. Эрдоган подчеркнул, что Турция не собирается покидать Сирию в данным момент.

«Мы пришли туда, потому что нас пригласил сирийский народ. Мы не собираемся уходить, пока сирийский народ не скажет нам: “Хорошо, готово”», — добавил Эрдоган.