Ученые смогли сохранить повадки при клонировании лабрадора

29.02.2020, 22:13, Разное

Пара из США решила создать копию своего питомца, и как позже выяснила, клонированный лабрадор сохранил повадки своего донора. Пёс во многом напоминал скончавшегося домашнего любимца, повторяя его манеры.
Муж и жена, проживающие в Калифорнии, решили клонировать домашнего любимца по имени Марли. По их словам, пёс скончался в результате онкологического заболевания пять лет назад, но память о нём была столь сильна, что хозяева решили потратить крупную сумму на создание его копии. По словам хозяев, вероятно, они обязаны своему питомцу жизнью. Однажды супружеская пара отправилась в поход, и собака отпугнула от них гремучую змею. При этом жительница в тот момент находилась на третьем месяце беременности. Спустя пять лет после кончины, лабрадор был возвращён к жизни при помощи специалистов из компании ViaGen Pets. При его клонировании использовалась та же методика, которую применяли в 1997 году при создании овечки Долли. Процедура прошла успешно, и заказчики получили щенка, которому дали имя Зигги. В ходе воспитания питомца хозяева обнаружили, что тот во многом сохранил донорские повадки и его манера поведения схожа с Марли.

Отмечается, в настоящий момент услуга по клонированию домашних животных очень популярна. Компания ViaGen Pets уже не успевает справляться с заказами, и их число постоянно возрастает. Желающим клонировать питомца сейчас приходится вставать в очередь на год.



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