Известна дата появления игры Borderlands 3 в Steam

29.02.2020, 22:13, Разное

Проект Borderlands 3 от студии Gearbox Software сможет поддерживать кроссплей с EGS. Также разработчики назвали дату появления в платформе Steam.

Согласно имеющимся данным, поиграть вместе с различных персональных компьютеров можно при помощи механизма собственного матчмейкинга Shift. Геймеры имеют возможность составить перечень коллег и стать участниками кооперативных отрядов. У Borderlands 3 имеется на данный момент страница в Steam. Авторы проекта из компании Gearbox Software обещают развивать активно систему, постепенно внедряя в нее новые опции, к примеру, возможность переправлять оружие между профилями с разных площадок.

В Steam игра появится 13 марта. Премьеру второго обновления под наименованием Guns, Love and Tentacles назначили на 26 марта. Те юзеры, которые сумели купить Borderlands 3 в Epic Games Store, получат шанс проходить миссии совместно с владельцами копий для онлайн-сервиса благодаря поддержке кроссплея.

Borderlands 3 — шутер от первого лица с элементами RPG. Геймеры действуют на пяти вымышленных планетах, перемещаться они могут на космическом корабле. В процессе создания игры кодеры сделали акцент на существенную детализацию эффектов, а окружающее пространство стало более интерактивным.