Ксения Собчак нашла сделанное в 1981 году пророчество о коронавирусе

29.02.2020, 22:13, Разное

Ксения Собчак с личном микроблоге пояснила об испытанном страхе в связи с обнаружением очень загадочного совпадения. Знаменитость нашла сделанное в 1981 году пророчество о коронавирусе.
По словам звезды, когда-то ей довелось прочитать книгу, которую написал Дин Кунц в 1981 году. В произведении «Глаза Тьмы» фантаст описал, как по миру распространяется пневмония, которую врачи не в состоянии остановить, в результате смертельный недуг очень быстро стал повсеместным и число жертв росло. Самым же пугающим для хозяйки микроблога стал год, в котором происходят события повествования — 2020.

Журналистка заявила, что пребывает в шоке от такого стечения обстоятельств. По её мнению, писатель смог предугадать опасность и написать о ней в своей книге, которая на протяжении почти 40 лет хранила на своих страницах пророчество о коронавирусе, вызывающем столько тревог у современников. Многие, как и телеведущая, были поражены данным фактом, но знатоки поставили под сомнение публикацию, объяснив, в чём Ксения Собчак неправа, указав на её ошибки.

Как оказалось, в оригинальном романе не фигурирует 2020 год. Кроме того, имя «Ухань-400» вирус получил только в последнем издании. Кроме того, автор и вовсе не указывал Китай, как источник распространения заболевания, пишет Слово и Дело.



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