Nintendo подарила 95-летней женщине новую консоль Game Boy взамен сломанной

29.02.2020, 22:13, Разное

Компания Nintendo не является самой отзывчивой к своим клиентам, но иногда центральный офис идёт навстречу пользователям, демонстрируя, как те ценны для японского бренда. Не так давно стало известно, что в Японии 95-летней женщине производитель подарил новую консоль Game Boy взамен сломанной.
Об этом случае стало известно благодаря опубликованному письму дочери 95-летней женщины-геймера, которая, несмотря на свой преклонный возраст, очень любила играть на этой портативной консоли в Tetris. По свидетельствам родственницы пожилой фанатки аркадных игр, на протяжении жизни у неё поломалось три игровых устройства, и в последний раз та не сумела отремонтировать отработавший своё время гаджет, и не нашла ему замены в продаже, поскольку Game Boy уже много лет назад сняли с производства. Это расстраивало пенсионерку, и та не знала, как выйти из положения, пока внук не посоветовал обратиться напрямую к производителю. Дочь пожилой женщины отправила посылку в центральный офис компании с просьбой отремонтировать аппарат, но специалисты не смогли исправить поломку. Учитывая особенность случая, нашли в личных запасах абсолютно новую игровую систему и безвозмездно передали её, вероятно, самому возрастному пользователю.

По словам женщины, её мать была счастлива вернуться к любимой игре, и активно эксплуатировала ту ещё на протяжении четырёх лет, пока не скончалась. Тем не менее, даже сейчас, предполагает японка, та благодарит с небес фирму за внимание и подарок. Отмечается, Game Boy начали выпускать в 1989 году, а уже спустя семь лет в продаже появилось следующее поколение портативной приставки, получившее название Game Boy Pocket. За историю своего существования данный девайс был продан в количестве почти 120 миллионов копий.



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