Инсайдер: Перечень смартфонов с MIUI 12 является фейком

29.02.2020, 22:13, Разное

Появившийся в Сети перечень смартфонов, которые оснастят прошивкой MIUI 12, в действительности оказался фейком. Такого мнению придерживается инсайдер Xiaomishka.

Блогер Xiaomishka постоянно публикует на просторах мировой Сети интересные и стоящие внимания новости, касающиеся смартфонов и прочих мобильных гаджетов, утверждает, что обнародованный в последний день февраля список смартфонов с MIUI 12 является фейком. Неоднократно представлявший уникальные сведения о новых разработках Redmi Xiaomi информатор считает, что перечень не имеет ничего общего с реальностью.

Блогер заметил, что в настоящий момент программисты китайской компании Xiaom работают над MIUI 12 и оптимизируют одиннадцатую версию, также занимаясь улучшением функционала нынешней версии оболочки, представленной для большей части актуальных аппаратов. Представители фирмы из КНР подтвердили, что интерфейс нового поколения прошивки находится сейчас официально на этапе разработки. Запустить MIUI 12 они намерены запустить не ранее конца лета нынешнего года.

Над данным проектом корпорация трудится почти полгода, а бета-тестирование стартует в марте или апреле. Полноценный список смартфонов с этой прошивкой опубликуют перед этим событием.