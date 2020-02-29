Папа Римский отменил групповые аудиенции из-за болезни

29.02.2020, 22:06, Новости дня

Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни, сообщил официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни.

В субботу Франциск отслужил мессу и проводит запланированные рабочие встречи, несмотря на болезнь, сказал Бруни, передает РИА «Новости».

«Франциск по завершении мессы продолжил проводить рабочие встречи в Доме Святой Марфы в Ватикане», – добавил он.

В четверг папа не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике.

В конце февраля бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса.