Атаман Всероссийского казачьего общества назвал историческим решение изменить Конституцию

29.02.2020, 22:06, Новости дня

«Предложение по изменении Конституции давно назрело. Оно действительно очень важное и необходимое для страны. Я абсолютно уверен в том, что это изменит будущее России», – сказал газете ВЗГЛЯД атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, который входит рабочую группу по обсуждению поправок к Конституции.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда убежден, что все, кто думает о будущем страны, должны участвовать 22 апреля во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

«Президент заявил, что он подпишет закон об изменении Конституции только после того, как получит результаты общероссийского голосования. Все изменения, которые предложены различными коллективами, политиками, юристами и простыми людьми, которым небезразлично будущее нашего отечества, продуманы и очень важны», – подчеркнул собеседник.

Атаман напомнил, что согласно предложенным поправкам, меняется система госуправления, увеличивается роль гражданского общества, появляется приоритет национальных законов над международными, повышается ответственность Госдумы, потому что она фактически начнет формировать и утверждать состав правительства. «Появляется возможность отзывать судей Конституционного суда, закрепляется вера в Бога и появляется трактовка брака как союза мужчины и женщины – такого никогда не было. Это тоже очень важно», – перечислил Долуда.

Также он счел важным предложение внести в Конституцию упоминание о РФ как о миротворце, который обеспечивает мирное сосуществование государств и народов.

«Наша страна никогда не бряцала оружием, не угрожала никому. Вы видите, какую огромную работу проводит президент, министерство иностранных дел, другие наши государственные структуры в плане миротворческой миссии во всем мире. Мы хотим действовать на основе международного права. Роль РФ имеет большой вес, смысл и значение. Это урегулирование конфликта на Украине, конфликтов на Ближнем Востоке – в Ливии и Сирии. Это и наша позиция в отношении Ирана. Эта статья имеет огромнейшее значение. Я уверен, что она будет принята», – уверен атаман.

Он рассказал, что в последнее время был в Оренбурге, Самаре, Крыму, Севастополе, Калининграде, в Ростове-на-Дону и «все казаки поддерживают предложение по изменению Конституции».

«На последнем заседании рабочей группы до нас доводили информацию по свежему соцопросу, из которого следует, что 11% респондентов якобы не пойдут на общероссийское голосование. Я удивляюсь этим людям. Им безразлична судьба и будущее России. Им безразлично, по каким законам мы будем жить. А настоящие патриоты России, которым небезразлична судьба нашего государства, придут и проголосуют. Решение по изменению Конституции – историческое», – подытожил Николай Долуда.

На этой неделе президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по поправкам к Конституции сообщил, что всего поступило порядка 900 предложений о поправках. Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта. Региональные парламенты начнут рассматривать поправки после 11 марта.