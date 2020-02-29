Трамп собрался провести встречу с лидерами талибов

29.02.2020, 22:06, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении лично встретиться с лидерами запрещенной в РФ террористической организации «Талибан».

«Я лично буду встречаться с лидерами «Талибана*» в не слишком далеком будущем», – приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с «Талибаном*». США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана. Трамп объяснил, зачем Белый дом пошел на этот шаг.