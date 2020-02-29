Личное: Слезинка в морщинку

29.02.2020, 21:40, Разное

Несколько дней назад я опубликовала пост с пожеланием Агате Муцениеце перестать, наконец-то, жевать сопли и сделать не только заявление о разводе с Павлом Прилучным, но и, собственно, с ним развестись.



Фото: Соцсети

Вот вам хроника дальнейших постов Агаты и её эмоций в Инстаграме.

Укладывается, как это принято у женщин простеньких, в 3 акта.

Акт 1: Полное соплей и решимости объявление о разводе.

Акт 2: Фоточка Агаты с подписью «Мяу».

Акт 3: Слезливый стишок, написанный, подозреваю, самой Агатой, в котором та выражает надежду на воссоединение с мужем.

С мужем, с которым она — на минуточку! — ещё и развестись-то не успела, а уже надеется воссоединиться!

Пожалуй, опубликую и сам стишок, написанный Агаточкой:

Но я упорно буду ждать.

Что ты постигнешь мудрость эту

Прошепчешь — любят вопреки

Прости меня..

И ты прости…

И вновь сольются две руки

Из-за потери времени

Мы уже будем старики

Неважно, это пустяки..

И вот вдвоём

Пойдём гулять

И вспоминать..

Какие были дураки

Как горячо любили

Ранили

Хранили

Недооценили..

И с глаз слезинка упадёт

Уже в глубокую морщину

Ведь, потеряли жизни половину

И кто-то нарисует с нас картину

Два силуэта, уходящие в закат

И вместо слов, промолвит все — молчание

Теперь уже никто не виноват..

Слезинка, морщинка, «упорно буду ждать», «прости меня»… Тьфу ты, не баба, а половая тряпочка!

Кстати, пока Муцениеце мяукает и пускает слезинки в потенциальные морщинки, Прилучный клювом не щёлкает. За пару месяцев до объявления о разводе Пашка продал совместно нажитое имущество и погасил свои личные кредиты на общие деньги.

Ай, молодца!

Лично я верю в то, что Прилучный Муцениеце бил. Верю я и в то, что он ей изменял. Верю в то, что, пока Агаточка пыталась «спасти семью», Паша подсуетился, дабы не пришлось делить совместно нажитое с ней имущество.

Несмотря на то, что Прилучный мне откровенно неприятен, Агату мне совершенно не жалко.

Мне всегда жалко тех, кто упал, но полон решимости подняться. А тех, кто упал и лежит в собственном говне, пуская сопли и слюни, я брезгливо обхожу стороной.

Не подаю руки. Не пытаюсь помочь подняться. Почему?

А толку нет. Баба хочет не подняться сама, а опустить в липкое дерьмо своих негативных эмоций мужика. Чтобы рядом лежал! Чтобы тоже страдал, пусть и мочась ей на голову!

Хотите разложу по пунктам нехитрые эмоции Агаты?

1) Не могу терпеть твоё отношение ко мне! (Объявление о разводе).

2) Посмотри, какая я красивая, и побеги за мной просить прощения. (Мяу).

3) Мне страшно остаться одной. (Прости меня, давай опять будем вместе! Давай продолжим пускать слезинки в морщинки!)

Я бы не писала об этом пост, если бы вы, мои дорогие курочки, не вели бы себя точно так же, как и Агата.

Вы только посмотрите на её совместные с мужем фотографии.



Фото: Соцсети

Обратите внимание на руки Агаты, на кто, как напряжены её пальцы, как отчаянно эта женщина цепляется за мужика.

Мужика, которого, между прочим, надо гнать взашей из собственной жизни, как паршивого кота!

Но нет! Вместо этого наша баба признаётся мудаку в любви и просит у него прощения в жалкой надежде на то, что он тоже попросит и больше так не будет.

Вы знаете, может, и попросит. Но вот точно будет. И не просто «так», а значительно хуже, чем «так».

Муцениеце уже не помочь. Она выбирала, выбирает и, думаю, будет выбирать участь терпилы.

Надеюсь, вы не такие. Надеюсь, у вас чувство собственного достоинства имеется.

Или нет? Как дела с гордостью обстоят?

Колитесь!

Кстати, знаете, что заметила? Чем истеричнее и громче баба, тем меньше в ней подлинной гордости.

Согласны? Почему?