Коронавирус SARS-CoV-2. В храмах Франции изменили обряд причастия

29.02.2020, 21:40, Новости дня

Из-за угрозы распространения во Франции коронавируса SARS-CoV-2 архиепископ Парижа Мишель Опети призвал священников к мерам безопасности во время проведения церковных обрядов. Об этом 29 февраля проинформировал сайт Парижской епархии католической церкви.

В частности, Опети просит священников во время причастия не класть в рот прихожанам продукты, а давать их в руки.

Священнослужителям также рекомендовали попросить верующих не обмениваться рукопожатиями «в знак мира» во время массовых богослужений.

Церковников призвали молиться за инфицированных коронавирусом и их опекунов.

Рекомендации Опети озвучил после того, как один из священников Парижской епархии был госпитализирован после возвращения 28 февраля из Италии, где он некоторое время жил. В Парижской епархии отмечают, что состояние здоровья заболевшего COVID-19 «обнадеживает».

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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