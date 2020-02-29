В феврале налоговая служба Украины перевыполнила план на 7,1% – Минфин

29.02.2020, 21:40, Новости дня

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины перевыполнила план поступлений в феврале 2020 года. Об этом 29 февраля проинформировали в Министерстве финансов.

«В феврале доходы, за администрирование которых ответственна ГНС, составили 37,1 млрд грн и были выше росписи на 7,1%, или на 2,5 млрд грн. Главным источником перевыполнения доходов в феврале были поступления налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, которые составили 21,6 млрд грн», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что НДС в феврале составил 10,8 млрд грн, а доходы от налога на прибыль предприятий – 7,3 млрд грн.

По данным Минфина, доходы общего фонда госбюджета в феврале составили 93,7% от росписи.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

1 февраля Минфин сообщил, что поступления в общий фонд госбюджета Украины составили в январе 42,6 млрд грн при расчетных 56,4 млрд грн.