За три дня на границах Украины температуру измерили 160 тыс. человек – Минздрав о вспышке коронавируса

29.02.2020, 21:40, Новости дня

В связи со вспышкой коронавируса в мире температурный скрининг на границах Украины за последние три дня прошли 160 тысяч человек. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

“В пунктах пропуска, в аэропортах, на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админгранице с оккупированным Крымом продолжается проведение температурного скрининга. Проверку проводят работники Государственной пограничной службы и медики. За трое суток температурный скрининг провели более 160 тыс. человек”, – сказано в сообщении ведомства.

В Минздраве отметили, что “в случае выявления признаков острых вирусных заболеваний проводятся дополнительные исследования”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.