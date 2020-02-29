«Безусловно, нет». Стефанчук рассказал, доволен ли деятельностью Минздрава

29.02.2020, 21:40, Новости дня

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что недоволен деятельностью Министерства здравоохранения. Об этом он заявил в эфире «Радио НВ» 28 февраля.

«Конечно, я бы сказал неправду, если бы заявил, что все довольны деятельностью, которую демонстрирует Министерство здравоохранения. Безусловно, нет. Это, еще раз подчеркиваю, вопросы определенных коммуникационных упущений Минздрава. Мне кажется, что этот вопрос даже соотносится со ст. 50 Конституции Украины, где четко сказано, что вопросы, связанные с угрозой окружающей среде, куда, безусловно, относится и угроза здоровью любого человека, не могут быть засекречены. По моему мнению, более четкой и честной стратегией было бы сказать, куда мы везем [эвакуированных из Китая] и что мы делаем», – отметил он.

При этом Стефанчук считает, что Минздрав «анализирует [ситуацию] и исправляется».

«Но мне хотелось бы, чтобы эта коммуникация была ежедневной и касалась двух вопросов (то, что в мире называется guideline): что делать, чтобы не допустить; что делать, если это случилось. Чтобы люди четко понимали, как уберечься, а, если, не дай бог, такое случится, как правильно уберечь себя и не заразить окружающих», – сказал первый вице-спикер.

Кроме того, он высказал мнение, что Министерство здравоохранения должно обеспечить наличие всех необходимых медикаментов и медицинских товаров (в частности, масок) в аптеках и больницах. «Чтобы это не было дефицитом. Потому что любой ажиотаж порождает панику», – заключил замглавы парламента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавшие в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах (Полтавская область). О месте, где эвакуированные пройдут 14-дневный карантин, власти официально объявили только утром 20 февраля.

Приезд эвакуированных в Новые Санжары сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек. Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков.

У 89 человек, которые находятся на обсервации, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен.