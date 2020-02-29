Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

29.02.2020, 21:37, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обстановку в Сирии с учетом резкого обострения напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в субботу, 29 февраля, по инициативе французской стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин проинформировал Макрона о мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Обсуждалась также гуманитарная ситуация в этом районе.

Российский лидер проинформировал, что актуальные аспекты сирийского урегулирования предполагается обсудить в Москве в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне. Она планируется на ближайшие дни.

Ранее в субботу Путин обсудил в том числе ситуацию в Сирии с президентом Ирана Хасаном Рухани.



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