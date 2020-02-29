Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

29.02.2020, 21:37, Новости дня

Британский премьер Борис Джонсон скоро станет отцом. Его подруга Кэрри Саймондс должна родить в начале лета.

Пара заявил о грядущем пополнении и помолвке, передает РИА Новости.

У 55-летнего Джонсона уже есть дети. В браке с юристом Мариной Уилер родилось четверо детей, они уже взрослые, есть небрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. Британские таблоиды сообщают о еще одном внебрачном ребенке, но от прямых вопросов журналистов премьер-министр уходит.

Для 31-летней мисс Саймондс ребенок будет первым. Будущие родители живут вместе в официальной резиденции премьер-министра Соединенного Королевства на Даунинг-стрит, 10 с июля прошлого года. Это первый в британской истории случай, когда премьер-министр живет с женщиной, не связанной с ним узами брака, передает ТАСС.



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